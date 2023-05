Sieť predajní Lidl sa opäť rozrástla

Diskont má na Slovensku aktuálne 163 predajní, najnovšia pribudla v Pezinku.

Vo štvrtok 27. apríla otvoril Lidl na Slovensku svoju 163 kamennú predajňu. Najnovšia sa nachádza v Pezinku na Šenkvickej ceste, pričom ide o druhú predajňu v tomto meste. „Ako primátor Pezinka si uvedomujem, že každá spoločnosť pôsobiaca v meste so sebou prináša aj nové pracovné príležitosti a služby pre jeho obyvateľov. Preto je pre nás dôležité udržiavať dobré vzťahy a komunikáciu aj so súkromným sektorom. Spoločnosť LIDL ako jeden z najväčších zamestnávateľov na Slovensku poskytuje svojmu okoliu aj sociálnu nadstavbu,“ povedal JUDr. Roman Mács, primátor Pezinka.

V novej predajni pracuje 25 zamestnancov. Ročne vytvára diskont v priemere stovky nových pracovných miest. Lidl v 163 predajniach, 3 logistických centrách, dvoch outletoch so spotrebným tovarom a centrále zamestnáva na Slovensku viac ako 6 500 ľudí. Od januára 2023 investuje do odmeňovania svojich zamestnancov ďalších viac ako 12 miliónov eur, čo znamená v priemere deväťpercentné zvýšenie platov pre zamestnancov predajní a skladov logistických centier. V Lidli zároveň platí, že každá zamestnankyňa a každý zamestnanec si v porovnaní s predošlým rokom platovo polepší. Aj vďaka tomu získal obchodný reťazec prestížne ocenenie Via Bona, štyrikrát zvíťazil v súťaži najzamestnávateľ a sedemkrát bol ocenený ako Top Employer.

V predošlom roku otvoril Lidl sedem nových predajní, v roku 2023 zatiaľ tri – pred Pezinkom ešte v Martine a na bratislavských Zlatých pieskoch. Predajňa v Pezinku má predajnú plochu o rozlohe viac ako 1 300 m2. Keďže Lidlu skutočne záleží na ochrane životného prostredia, využíva aj v tejto predajni výlučne LED technológie pri osvetlení a elektronické cenovky. Samozrejmosťou je vlastná pekáreň, vďaka ktorej sa môžu zákazníci tešiť na čerstvé pečivo počas celého dňa. V rámci najnovšieho štandardu sú pre zákazníkov k dispozícii dva automaty na zálohovanie vratných obalov.

„Lidl je dobrým susedom všade kde pôsobíme. Súčasťou slávnostného zahájenia je, okrem iného, podpora miestnych detí. Rozhodli sme sa venovať 1 Euro z každého nákupu nad 10 EUR, ktorý je zrealizovaný počas prvého dňa predaja. Naša spoločnosť chce takto podporiť školské a mimoškolské aktivity žiakov základných škôl, ktoré sa nachádzajú v blízkosti našej predajne. Tiež spolupracujeme s Centrom pre rodinu v Pezinku, ktoré si každý týždeň bude preberať darované produkty v rámci potravinovej zbierky Podeľ sa a pomôž,“ povedal pri príležitosti otvorenia novej predajne Miroslav Seifert, vedúci predaja.

Aj v tejto predajni majú zákazníci na výber, či si nechajú zálohu vyplatiť, alebo ho prostredníctvom automatov venujú organizácii Upracme Slovensko a pomôžu tak vyčistiť slovenskú prírodu. Vo všetkých predajniach Lidl, vrátane tejto, sa zákazníci môžu zapojiť do viacerých ďalších spoločensky zodpovedných aktivít. Za každú predanú fľašu minerálnej vody Saguaro venuje diskont jeden cent na kúpu a výsadbu stromčekov v Tatrách, za každé predané balenie plienok zase putuje 10 centov na pomoc vážne chorým deťom vo veku do dovŕšených 4 rokov v rámci iniciatívy Od začiatku v dobrých rukách. Zákazníci môžu pomôcť vyčistiť slovenské rieky a vodné nádrže od plastov aj v rámci projektu Nenechajme to plávať. Lidl organizuje najväčšiu potravinovú zbierku na Slovensku - Podeľ sa a pomôž, ktorá doteraz priniesla núdznym potraviny v hodnote viac ako 1 600 000 €. Podporu z tejto predajne bude ďalej distribuovať občianske združenie Centrum pre rodinu - Pezinok. Jeho riaditeľka Stanislava Dulajová v tejto súvislosti povedala: „Vďaka tomuto projektu môžeme pravidelne podporovať mnohé rodiny či jednotlivcov potravinovou pomocou a tak byť na blízku tam, kde je treba. Ako sa hovorí: "To dôležité je očiam neviditeľné", preto sme veľmi vďační za to, že spoločnosť LIDL sa na svet okolo seba pozerá srdcom a ponúka možnosť, ako sprostredkovať potraviny od darcu až ku človeku, ktorý ich potrebuje.“

Pri príležitosti otvorenia novej predajne Lidl tradične podporuje žiakov blízkych základných škôl. V tomto prípade sa bude tešiť Základná škola na Bielenisku a Základná škola Jána Kupeckého. Výšku podpory v rámci projektu Váš nákup = Veľká pomoc môžu ovplyvniť priamo zákazníci – diskont venuje 1 € na nákup IT vybavenia pre školy za každý nákup v hodnote aspoň 10 €. Lidl takto reaguje na požiadavky škôl, ktoré v predošlých dvoch rokoch museli riešiť dištančné vzdelávanie.

Lidl sa na základe hlasovania verejnosti už desaťkrát po sebe tešil z ocenenia Obchodník roka. Za svoj internetový obchod www.lidl-shop.sk získal diskont deväť ocenení v súťaži ShopRoku.