Exekúcie sa pre pandémiu neprerušujú, upozorňuje komora

Národná rada SR novelizáciou niektorých zákonov dočasne upravila niektoré kompetencie súdnych exekútorov a˙prerušila plynutie niektorých lehôt.

28. jan 2021 o 11:34 SITA

SENEC. Slovenská komora exekútorov (SKE) upozorňuje občanov, že v súvislosti s aktuálnymi opatreniami proti pandémii COVID-19 sa exekúcie neprerušujú.

Všetky povinnosti dlžníkov a veriteľov tak ostávajú zachované. Národná rada SR novelizáciou niektorých zákonov dočasne upravila vybrané kompetencie súdnych exekútorov a prerušila plynutie niektorých lehôt.

Nesmie sa dražiť

Súdny exekútor nesmie do 28. februára vykonať dražbu alebo iný súťažný proces,

smerujúci k predaju majetku dlžníka. Nesmie tiež vykonať exekúciu predajom nehnuteľnosti, no všetky dovtedy vykonané kroky, ako napríklad blokácia nehnuteľnosti, ostávajú v platnosti. V tlačovej správe o tom informovala hovorkyňa SKE Stanislava Kolesárová.



Do 28. februára sú prerušené aj lehoty na podanie námietok proti exekúcii začatej pred 31. marcom 2017, na podanie návrhu na zastavenie exekúcie začatej po 1. apríli 2017, na podanie námietok proti upovedomeniu o zastavení starej exekúcie a na podanie opätovného návrhu na vykonanie exekúcie pre veriteľa v prípade zastavenia starej exekúcie.

Od marca

"Plynutie všetkých lehôt v uvedených prípadoch, ktoré sa začali pred dňom účinnosti nového zákona, teda pred 19. januárom, sa až do 28. februára preruší. Od 1. marca začnú tieto lehoty opäť plynúť, a to tým dňom, v ktorom boli v deň

účinnosti zákona. Ak teda niekomu uplynulo ku dňu účinnosti napríklad päť dní z lehoty na podanie námietok proti exekúcii, 1. marca začne opäť plynúť lehota svojím šiestym dňom a skončí sa 10. marca," vysvetlil prezident SKE Miroslav Paller.



Exekútorské úrady fungujú v štandardnom režime päť dní v týždni a päť hodín denne, na ich návštevu sa však nevzťahuje výnimka zo zákazu vychádzania, občania ich teda nemôžu navštíviť.

Môžu sa s nimi skontaktovať prostredníctvom e-mailov alebo telefonicky. Pri plnení si finančných povinností môžu dlžníci využiť bezhotovostný platobný styk.