Kabinet schválil COVID automat, má nás dostať do normálu po skončení lockdownu

COVID automat transparentne a na základe dát hodnotí a komunikuje riziko šírenia nákazy na národnej ako aj regionálnej úrovni.

16. dec 2020 o 16:14 SITA

BRATISLAV. Vláda v stredu na svojom rokovaní schválila COVID automat, teda semafor, ktorý posudzuje aktuálny stav šírenia ochorenia COVID-19 v krajine a určuje mieru pandemických opatrení s pripomienkou. COVID automat má podľa Ministerstva zdravotníctva SR (MZ SR), ako predkladateľa návrhu, byť návodom na cestu von z lockdownu a postupné uvoľňovanie, keď to bude situácia dovoľovať.

Epidemiologická situácia sa podľa schváleného materiálu riadi na regionálnej úrovni, pokiaľ sú splnené základné celonárodné kritéria. Aktiváciou národných kritérií sa krajina prepína na vyšší stupeň, resp. sa prepína naspäť na regionálny automat pri poklese kritérií. Kľúčové ukazovatele umožňujúce klasifikáciu epidemiologickej situácie na národnej úrovni sú priemerný počet nových prípadov za 7 dní, počet hospitalizovaných na národnej úrovni a efektívne reprodukčné číslo.

Ak 2 z 3 indikátorov dosiahnu stanovený limit na celonárodnej úrovni, tak celá republika sa riadi opatreniami na celonárodnej úrovni a prechádza do vyššieho stupňa varovania. Prechod z jedného do nasledovného stupňa nastane, ak sa dosiahnu 2 z 3 limitov. Prechod do vyššieho stupňa varovania je možný už v nasledujúci pondelok po prehodnotení indikátorov. Na prechod do nižšieho stupňa je nutné dosiahnuť počet hospitalizácií a aspoň jeden z ďalších dvoch limitov. Uvoľňovanie je možné až po 10 dňoch od prehodnotenia.

Má byť najmä efektívny

Na to, aby bolo Slovensko celoplošne považované za červenú zónu 1. stupňa varovania a v celej krajine platili tvrdšie opatrenia, musia byť splnené 2 z 3 požiadaviek - počet hospitalizovaných viac ako 1 500 alebo faktor šírenia nákazy viac ako 1,1; či priemerný počet nových prípadov za 7 dní viac ako 1 000.

"Vzhľadom na pretrvávajúcu epidémiu SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky, kde je rozumné predpokladať jej pretváranie v horizonte mesiacov, je vnímaná potreba transparentného a predvídateľného plánu na boj s touto epidémiou. Predložený systém Covid automatu v jednej rovine transparentne a na základe dát hodnotí a komunikuje riziko na národnej ako aj regionálnej úrovni, v ďalšej úrovni na danú úroveň rizika upravuje základné opatrenia v rôznych oblastiach bežného života," ozrejmila MZ SR.



COVID automat tak zabezpečuje podľa MZ SR efektívne a rýchle prijímanie opatrení a pre verejnosť poskytuje transparentnosť a predvídateľnosť. "Po aktuálne prijímaných zásadných, prísnych avšak nevyhnutných opatreniach na zásadné obmedzenie mobility a interakcií predstavuje predložený materiál návod na cestu von z lockdownu a postupné uvoľňovanie, kde to bude situácia dovoľovať," doplnilo MZ SR.

Semafor popisuje metodológiu určovania rizikovosti na národnej ako aj regionálnej úrovni, mechanizmus určovania a komunikovania tohto rizika, opatrenia naviazané na jednotlivé úrovne rizika. Predmetný materiál bol predložený a prerokovaný na Konzíliu odborníkov MZSR, následne predložený a schválený pandemickou komisiou.