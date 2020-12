M. Krajčí: Očkovať proti COVID-19 by sa malo v 25 nemocniciach

Doplnil, že odberové miesta by mali byť v každom meste nad 5000 obyvateľov.

2. dec 2020 o 15:48 TASR

BRATISLAVA. Očkovanie proti novému koronavírusu by sa na Slovensku malo realizovať v 25 nemocniciach. Zabezpečený by mali mať mrazový alebo chladový reťazec potrebný na funkčnosť vakcíny. Denne by mali očkovať stovky ľudí. V stredu to po rokovaní vlády povedal minister zdravotníctva Marek Krajčí (OĽANO). Zdôraznil, že rezort zdravotníctva sleduje celý proces registrácie a podľa toho sa pripravuje.

Prečítajte si aj J.Naď: Verím,že vianočný lockdown príde prirodzene a podarí sa upokojiť situáciu Čítajte

"Máme pripravených 25 bodov, ktoré sa logisticky pripravujú tak, aby do 15. decembra boli schopné zabezpečovať vakcináciu," povedal s tým, že v prvom kole by sa mali očkovať najmä rizikové skupiny.

Článok pokračuje pod video reklamou

Šéf rezortu zdravotníctva by sa nebránil ani využívaniu aplikácie. "Pokiaľ by to mal byť naozaj efektívny nástroj, muselo by ju využívať vysoké percento populácie, čo je tiež samo osebe veľmi náročné dosiahnuť," doplnil.

Zopakoval, že na to, aby sa uvoľnili opatrenia, by muselo dôjsť k masívnemu testovaniu antigénovými testami. Doplnil, že odberové miesta by mali byť v každom meste nad 5000 obyvateľov.

Vyzval ľudí, aby v prípade, že majú pocit prekonávania infekcie, prípadne sa cítia chorí, aby túto službu využili. Ochránia nielen seba, ale aj svoje okolie. Zmysel má podľa jeho slov testovanie rizikových regiónov. Lockdownu počas vianočných sviatkov by sa rád vyhol.