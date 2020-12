J.Naď: Verím,že vianočný lockdown príde prirodzene a podarí sa upokojiť situáciu

Počas vianočných sviatkov budú ľudia podľa Naďa viac doma.

2. dec 2020 o 8:35 TASR

BRATISLAVA. Minister obrany Jaroslav Naď (OĽANO) verí, že vianočný lockdown príde prirodzene a podarí sa upokojiť situáciu. Uviedol to pred stredajším rokovaním vlády. Zároveň poukázal na to, že situácia s novým koronavírusom na Slovensku je mierne negatívna, ale "nie je tragická".

Prečítajte si aj Pre nepriaznivé počasie nebude vysiata plánovaná výmera ozimín Čítajte

Počas vianočných sviatkov budú ľudia podľa Naďa viac doma. Pripustil však, že sa medzi sebou budú aj navštevovať, ale nebude to až taká veľká mobilita. "Dovtedy musí vláda, špeciálne minister školstva, nájsť riešenie, aby to prešlo cez odborníkov, aby sme deti dostali od januára do škôl," poznamenal minister obrany.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zároveň doplnil, že akékoľvek rozhodnutie, ktoré sa robí, je veľmi náročné. "Nájsť konsenzus medzi ľuďmi, ktorí majú k tomu čo povedať, je veľmi ťažké," uzavrel Naď.