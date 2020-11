Komora vyzýva lekárov, aby neodmietali pacientov

Pacientov nabádajú k tomu, aby do ambulancií chodili len v najnutnejších prípadoch.

5. nov 2020 o 10:02 TASR

SENEC. Slovenská lekárska komora (SLK) vyzýva lekárov, aby v aktuálnej situácii spojenej s novým koronavírusom neodmietali pacientov s akútnymi ťažkosťami a ani tých, ktorí idú na preventívnu prehliadku.

Len v nutných prípadoch

Pacientov nabáda zasa k tomu, aby do ambulancií chodili len v najnutnejších prípadoch. Informovala o tom mediálna manažérka SLK Nancy Závodská.

Komora tak reaguje na zvýšený počet podnetov od lekárov a pacientov, týkajúcich sa aktuálnych usmernení pokiaľ ide o návštevy v ambulanciách. "Vzhľadom na tieto množiace sa otázky dochádza z nášho pohľadu k zhoršeniu, niekedy až k zlyhaniu komunikácie medzi pacientmi a lekármi. Radi by sme preto v tejto súvislosti apelovali na obidve strany a pomohli riešiť spoločne vzniknutý komunikačný problém," uviedla.

Podľa usmernení

Lekári sa podľa SLK majú riadiť usmerneniami hlavného hygienika SR Jána Mikasa. "Neodkladnú zdravotnú starostlivosť a preventívne prehliadky je lekár povinný poskytnúť aj pacientom, ktorí nemajú negatívny test na nový koronavírus," zdôraznila.

Pripomenula, že ambulantní lekári sú tí, ktorí by mali rozhodnúť, či pacientovi bude stačiť ošetrenie v ambulancii alebo je nevyhnutné poslať ho ďalej na vyšetrenie do nemocnice. Snahou by podľa lekárskej komory malo byť zabrániť zahlteniu nemocníc.

Pacienti by sa mali taktiež správať zodpovedne a informovať o svojich zdravotných ťažkostiach svojho lekára najprv telefonicky.