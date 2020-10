Prebieha sčítavanie bytov a domov v kraji

Súbežne so sčítaním bytov a domov sa pripravuje sčítanie obyvateľov, ktoré príde na rad budúci rok.

21. okt 2020 o 10:01 TASR

SENEC. V Bratislavskom kraji bolo do konca septembra sčítaných 59 percent bytov a domov z celkového počtu 455.550 bytových jednotiek.

Súvisiaci článok Armáda predstavila základný plán celoplošného testovania Čítajte

Šesť obcí už dosiahlo pri editovaní 100 percent, ďalšie štyri samosprávy prekročili hranicu 99 percent. Celkovo je v kraji do Sčítania obyvateľov, domov a bytov (SODB) 2021 zapojených 89 samospráv.

"Očakávame akceleráciu spracovania hlavne v nasledujúcom mesiaci, keď budú obce, mestá a predovšetkým mestské časti Bratislavy vo väčšej miere zaznamenávať údaje dodané od správcov bytových domov," priblížila riaditeľka pracoviska Štatistického úradu (ŠÚ) SR v Bratislave Silvia Szabová.

Článok pokračuje pod video reklamou

Samotné mesto Bratislava má editovaných 53 percent bytov. Najviac spracovaných bytov má Vrakuňa (91 percent), Záhorská Bystrica (91 percent), Rusovce (89 percent), Čunovo (87 percent), Lamač (87 percent) a Jarovce (86 percent). Z miest kraja nad 10.000 obyvateľov vedie Senec s približne 74 percentami spracovaných bytov. Nasledujú Malacky so 65 percentami a Pezinok s takmer 48 percentami.

Súbežne so sčítaním bytov a domov sa pripravuje sčítanie obyvateľov, ktoré príde na rad budúci rok. Koncom septembra sa už realizovali školenia obcí, na ktorých sme prezentovali úlohy, ktoré ich pri sčítaní obyvateľov čakajú. "Vzhľadom na pandemickú situáciu sme opäť využili dištančnú formu školenia. V tomto mesiaci sa zároveň začína aj informačná kampaň pre obyvateľov k samotnému sčítaniu," poznamenala Jasmína Stauder, hovorkyňa pre SODB 2021.

Súvisiaci článok Z družstva ukradli tony obilia, hnojivo i naftu Čítajte

Prvá fáza najrozsiahlejšieho štatistického zisťovania, teda projektu SODB 2021, sa začala v júni 2020. V spolupráci so samosprávami je zameraná na sčítanie domov a bytov. Mestá, obce a mestské časti Bratislavy a Košíc počas takmer deviatich mesiacov prvýkrát elektronicky zaznamenajú údaje približne o troch miliónoch bytov na Slovensku. V systéme je celkovo 2927 obcí.

Výsledkom budú údaje napríklad o vekovej štruktúre domov a bytov, rozlohe obytnej plochy, formách vlastníctva, počte obytných miestností v bytových jednotkách, spôsobe vykurovania, napojenia na verejné siete či o vybavenosti kúpeľnou a záchodom. Novinkou budú podrobnejšie informácie o obnove domov a bytov z pohľadu obvodového plášťa, strechy, okien či informácií o nadstavbách.

Sčítanie domov a bytov sa realizuje do 12. februára 2021, následne sa začne s druhou fázou projektu, a to sčítaním obyvateľov. Táto fáza bude trvať do 31. marca 2021.