Armáda predstavila základný plán celoplošného testovania

Ministerstvo obrany identifikovalo päťtisíc odberných miest.

19. okt 2020 o 17:54 TASR

BRATISLAVA. Rezort obrany aktuálne identifikoval päťtisíc odberových miest na celoplošné testovanie obyvateľov v súvislosti s novým koronavírusom.

Príslušníci ozbrojených síl kontaktovali predsedov vyšších územných celkov, zástupcov Združenia miest a obcí Slovenska a Únie miest Slovenska, žiadajú ich o spoluprácu.

TASR o tom informovala hovorkyňa ministerstva obrany Martina Kovaľ Kakaščíková.

Hlavná časť testovania na Covid-19 by sa mala uskutočniť v dňoch od 30. októbra do 1. novembra a od 6. do 8. novembra.

Pozitívna osoba absolvuje domácu karanténu

Ministerstvo pripomína, že testovať bude personál so zdravotníckym vzdelaním a nie preškolení vojaci.

"Armáda má k testovaniu nateraz pripravené základné postupy, ktoré aktuálne konkretizuje a konzultuje so zdravotníkmi a samosprávami," hovorí Kovaľ Kakaščíková.

Osoba po príchode na odberné miesto ako prvé spracuje niekoľko zákonom stanovených formulárov.

Následne postúpi na odberné miesto, kde ju otestujú zdravotníci prostredníctvom výteru z nosohltana, približuje ministerstvo.

Po odobratí vzoriek by sa mala osoba presunúť do priestoru, kde počká 15 až 30 minút. V prípade pozitívneho výsledku bude osoba podľa hovorkyne priamo na mieste oboznámená s povinnosťami a ďalšom postupe.

V súčasnosti ministerstvo pracuje s alternatívou, že pozitívna osoba absolvuje domácu karanténu podľa platných usmernení z Úradu verejného zdravotníctva.

"V tejto súvislosti zdôrazňujeme, že uvedené informácie predstavujú základný plán postupu, ktorý bude ešte dopracovaný podľa stanoviska právnikov a zdravotníkov," podotkla Kovaľ Kakaščíková.

Vojaci zabezpečia logistickú časť operácie

V priebehu utorka a ďalších dní budú profesionálni vojaci kontaktovať a navštevovať zástupcov samospráv. Cieľom bude zistenie možností realizácie testovania.

"Prioritne sa zabezpečí rekognoskácia pre pilotnú časť testovania, ktoré je naplánované od 23. do 25. októbra v súčasnosti najkritickejších okresoch, teda v Námestove, Dolnom Kubíne, Tvrdošíne a Bardejove. Následne budú rovnakým spôsobom kontaktovaní aj ostatní predstavitelia samospráv," uvádza hovorkyňa.

Celý personál, ktorý sa bude podieľať na testovaní, bude pred začiatkom operácie pretestovaný.

Kovaľ Kakaščíková hovorí, že jednotlivé odberné miesta budú vybavené všetkými potrebnými dezinfekčnými a osobnými ochrannými prostriedkami.

"V rámci organizácie operácie Spoločná zodpovednosť rezort obrany zabezpečí logistickú časť operácie spojenú s rozvozom materiálu a osôb. Zároveň poskytne riadiacu a komunikačnú infraštruktúru, tzn. na riadenie operácie bude rozvinutá sieť regionálnych veliteľstiev na báze vojenských posádok, ktorých je aktuálne 16.

Tie budú riadiť odberné miesta vo svojej pôsobnosti," vysvetľuje hovorkyňa.

Dodáva, že zároveň budú mať pridelené odberné tímy, ktoré budú určené na posilnenie odberových miest tam, kde by došlo k väčšiemu množstvu testovania.

Odberné tímy budú tiež môcť byť podľa Kovaľ Kakaščíkovej vyslané k imobilným ľuďom, prípadne malým komunitám, kde by nebolo efektívne zriadiť samostatné odberné miesto.

Pilotná časť na Orave a Bardejove

Približne 200 vojenských zdravotníkov a 100 zdravotníkov Hasičského a záchranného zboru bude odbery zabezpečovať v pilotnej časti na Orave a v Bardejove.

Počet by sa mal doplniť aj zdravotníkmi z civilného sektora.

"Doplnenie zdravotníkmi z civilného sektora bude kľúčové aj pre plošné testovanie.

Rezort obrany v tejto súvislosti intenzívne rokuje s Ministerstvom zdravotníctva SR, s ktorým hľadá spoločné a uskutočniteľné riešenie," skonštatovala Kovaľ Kakaščíková.