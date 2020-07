Odborníci navrhli riešenia pre čistejšiu vodu na Slnečných jazerách

O možnostiach vyčistenia vody v Senci diskutovali zástupcovia mesta s odborníkmi.

28. júl 2020 o 7:16 SITA

SENEC. O možnostiach vyčistenia vody v Slnečných jazerách v Senci diskutovali zástupcovia mesta s odborníkmi.

"Odborníci detailne preskúmali jazerá za pomoci inovatívnych technológií a informovali o nich vedenie mesta. Zistili, že v jazerách nie je v sedimentoch veľké množstvo organických látok, čomu mohlo pomôcť aj bakteriálne čistenie aplikované v ostatných rokoch," uviedlo mesto na sociálnej sieti a dodalo, že sedimenty sa tu skladajú najmä z ílov a jemného piesku.

"Práve ílovité sedimenty spôsobujú zakalenie vody najmä na prvom jazere. Týchto sedimentov je 250- 300-tisíc metrov kubických," doplnilo mesto.

Odstránenie sedimentov, ale aj obmedzenie pre rybárov

Podľa odborníkov je najefektívnejším riešením prehĺbenie jazera za súčasného odstraňovania sedimentov, ktoré sa dajú použiť ako materiál na dopravné stavby, rekultivácie alebo rozšírenie ostrova.

Medzi ďalšie postupy, ktoré by mohli pomôcť čistejšej vode v seneckých jazerách zaradili odborníci vyhĺbenie prepojovacieho kanálu pod vodou medzi jazerami, aby sa zvýšila cirkulácia vody, zelené plávajúce ostrovčeky, ktoré by mali čistiacu funkciu a zabraňovali by zvyšovaniu teploty vody.

Pomohlo by aj preoranie brehov jazera pod vodnou hladinou pre zlepšenie spojenia vody v jazere s podzemnou vodou, výsadba líniovej vegetácie, najmä kríkov, ktorá zadrží dažďovú vodu s materiálom z povrchu svahu, trstinová a rákosová vegetácia v plytkých brehoch, obmedzenie nadmerného prikrmovania rybármi a prevencia vzniku organických sedimentov.

Vhodné na kúpanie

Kvalita vody v seneckých Slnečných jazerách je podľa posledných výsledkov (k 23. júlu) Úradu verejného zdravotníctva (ÚVZ) vhodná na kúpanie.

"Zaradenie Slnečných jazier v Senci do 4. triedy kvality vody ako nevyhovujúcej po kúpacej sezóne 2019 upozorňuje na negatívny trend vo vývoji lokality, avšak nevyjadruje aktuálnu situáciu v kvalite vody na kúpanie, ktorá je rozhodujúca pre prevádzku prírodného kúpaliska," vysvetľuje ÚVZ

Úrad dodáva, že kvalitu vody bude naďalej počas celej kúpacej sezóny orgánmi verejného zdravotníctva priebežne monitorovať a vzorky vody na kúpanie sa budú odoberať v dvojtýždňových intervaloch, resp. podľa potreby.