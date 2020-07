Spotreba vody výrazne nestúpla

Pandémia nového koronavírusu doteraz celkovo neovplyvnila spotrebu vody v regióne západného Slovenska, kde pôsobí Bratislavská vodárenská spoločnosť. Tvrdia to samotné vodárne.

BRATISLAVA. Za prvých šesť mesiacov tohto roka sa v regióne "vyrobilo" o 367.000 kubických metrov vody viac ako v rovnakom období minulého roku. Ide teda len o približne 1,2-percentný nárast.

"Pokles spotreby vody vo firmách, školách či niektorých podnikoch sa kompenzoval zvýšenou spotrebou v domácnostiach.

Vodárenská spoločnosť počas krízových mesiacov prvého polroka 2020 zvládla všetky svoje úlohy a zabezpečila bezproblémovú dodávku vody vo vysokom štandarde aj odkanalizovanie splaškových vôd všetkým svojim odberateľom," vysvetlil generálny riaditeľ Peter Olajoš.

Vyúčtovnie na faktúrach možno zabolí

Rovnaká, respektíve mierne zvýšená, spotreba vody pri rozdielnej štruktúre odberateľov sa v nasledujúcich mesiacoch zrejme prejaví pri vyúčtovacích faktúrach.

Vodárne však upozorňujú, že ľudia, ktorí počas pandémie pracovali z domu alebo sa v domácnosti venovali opatere svojich detí, budú mať zvýšené náklady na vodné a stočné.

"Voda, ktorú na splachovanie či pitie využívajú bežne v zamestnaní, sa im totiž prejaví v ich domácich účtoch. Vodárenská spoločnosť preto upozorňuje verejnosť, aby sa na túto situáciu pripravila.

Naopak, firmy, ako aj prevádzkovatelia kancelárskych priestorov, zrejme ušetria," spresnil hovorca spoločnosti Peter Podstupka.

Malá spotreba vody v júni

Najväčší medziročný nárast v mesačnom objeme vody, ktorý bol dodaný do siete, bol v marci. BVS do siete dodala až o takmer 300.000 kubických metrov vody viac. Medziročný rast vody dodanej do systému BVS zaznamenala v štyroch zo šiestich mesiacoch prvého polroka 2020.

"Naopak, medziročne objem vody dodanej do siete výrazne poklesol v júni, približne o 316.000 kubických metrov, čo spôsobil medziročne studenší jún. Štandardne najviac, až 66 percent vody, smerovalo aj v prvom polroku 2020 do bratislavského vodovodu," uviedol Podstupka.

Za ním nasledovali podhorský vodovod, ktorý zásobuje vodou obce v okolí Malých Karpát, a senecký vodovod.

BVS poskytuje svoje služby pre viac než 700.000 ľudí z Bratislavy, ako aj zo siedmich okresov na Záhorí a v okolí hlavného mesta. Vodou zásobuje 97 percent obyvateľov žijúcich v tomto spádovom území.