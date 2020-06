Mokré cesty a riziko aquaplaningu. Vodič na to aj tak šliapol

Pokuta ho neminie. Nameral ho radar.

23. jún 2020 o 10:54 Karin Talajková

SLÁDKOVIČOVO. Policajtom sa podarilo medzi Sládkovičovom a Veľkou Mačou namerať vodiča Mercedesu, ktorý maximálnu povolenú rýchlosť prekročil o 73 kilometrov za hodinu.

Stalo sa tak v sobotu (20. júna). "Jazdec na bielom Mercedese s bratislavskými číslami to vyšliapol až na 163 kilometrov za hodinu, čím prekročil rýchlosť o celých 73 kilometrov za hodinu. Vodiča sme nezastavili, ale v rámci objektívnej zodpovednosti mu príde od nás pokuta," informuje polícia na sociálnej sieti.

Polícajti zároveň upozornili na to, že sobota bola upršaná. Takáto rýchla jazda pre to mohla skončiť tragicky. "Upozorňujeme vodičov, aby si z ciest nerobili pretekársku dráhu. Toto nie je frajerina ale hazard so životom, zvlášť keď cez víkend výdatne pršalo. Aj na málo mokrej vozovke hrozí riziko aquaplaningu a riziko šmyku sa zvyšuje o 30 percent," uzavrela polícia.