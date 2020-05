Protest majiteľov fitness centier spomalil diaľnicu do Bratislavy

Premiér Matovič ich pozýva diskutovať na Úrad vlády SR.

25. máj 2020 o 9:10 Peter Matula

BRATISLAVA. Protest majiteľov fitness centier spomaľuje jazdu na diaľnici D1 smerom do Bratislavy. Zdržanie je približne pol hodiny.

Vláda SR stále nepovolila možnosť otvoriť fitness centrá. Ich prevádzkovatelia sa teda rozhodli pre nátlakovú akciu. Pôvodne chceli diaľnicu pri vstupe do Bratislavy úlne zablokovať, napokon však po ostrých slovách premiéra Igora Matoviča na ich adresu svoj protest zmiernili. Rozhodli sa pre pomalú jazdu vo všetkých pruhoch na D1 medzi Sencom a Bratislavou.

So zdržaním do 35 minút musia vodiči rátať v smere z Bernolákova do Ivanky pri Dunaji a do Bratislavy. Polhodinové zdržanie hlásia aj v Dunajskej Lužnej v smere do Rovinky a do Bratislavy.

"Som veľmi rád, že si organizátori blokovania diaľnice dali povedať a rozhodli sa pôvodný plán nakoniec neuskutočniť - a svoj protest zrealizovali len spomalenou jazdou.

Z miesta zrazu na Zelenči mám informácie, že jediní kto vytrvalo huckal na pôvodný plán - zablokovanie diaľnice na 6 hodín, boli prítomné Kotleby. Úprimne ďakujem za to, že majitelia fitiek odmietli politizáciu čisto hygienickej otázky ... a preto, ak majú záujem, pozývam dnes na stretnutie na Úrad vlády," napísal na sociálnej sieti Matovič.