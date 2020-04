Na Slovensku pribudli nové potvrdené prípady

V laboratóriách otestovali vyše 2 000 vzoriek.

10. apr 2020 o 15:43 TASR

BRATISLAVA. Počas štvrtka (9. 4.) pribudlo na Slovensku 14 nových prípadov nákazy novým koronavírusom, pričom v laboratóriách otestovali 2 301 vzoriek.

Informovala o tom hovorkyňa Ministerstva zdravotníctva SR Zuzana Eliášová.

Celkovo je tak v republike 715 pozitívnych ľudí. Počet testov s negatívnym výsledkom na Slovensku dosiahol 22 957.

Potvrdené prípady za štvrtok 9.4.:

Muž (57) z okresu Košice - okolie

Muž (19) z okresu Bratislava

Žena (80) z okresu Košice

Žena (22) z okresu Snina

Žena (73) z okresu Martin

Muž (43) z okresu Košice

Muž (37 ) z okresu Lučenec

Žena (53) z okresu Piešťany

Muž (51) z okresu Trnava

Žena (51) z okresu Rimavská Sobota

Žena (42) z okresu Dunajská Streda

Žena (27) z okresu Bratislava

Muž (38) z okresu Bratislava

Žena (38) z okresu Michalovce

Najviac prípadov výskytu ochorenia COVID-19 je v Bratislavskom kraji – 199, nasledujú Košický kraj – 94, Prešovský kraj – 89, Trenčiansky kraj - 86, Žilinský kraj – 85, Trnavský kraj – 64, Banskobystrický kraj - 54 a Nitriansky kraj s 44 pozitívnymi prípadmi.

Z celkového počtu pozitívnych prípadov ochorenia je 389 mužov a 326 žien.

Najviac pozitívnych osôb je vo vekovej kategórii od 30 do 44 rokov – 220 osôb, nasledujú ľudia od 15 do 29 rokov, ktorých je celkovo 204, vo vekovej kategórii 45 – 59 je to 150 osôb a vo vekovej kategórii nad 60 rokov je pozitívnych 97 osôb. Najmenej je detí do 14 rokov – celkovo 41 (u 3 osôb nie je uvedený vek).

Slovensko eviduje aj 23 vyliečených pacientov.