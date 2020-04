Húfy ľudí do prírody? Ochrancovia varujú!

Ak sa už do prírody vyberiete, zareagujte na výzvu A. Kuzminovej.

9. apr 2020 o 10:43 Peter Matula

PRÍRODA. Davy ľudí sa v týchto dňoch vyberajú do prírody. Chcú využiť pekné počasie, je im už dlho sedieť doma a vitamín D je potrebný. Všetky tieto veci majú aj svoju tienistú stránku.

"Prístupové cesty k populárnym miestam sú lemované autami a človeka stretnete prakticky všade. Žiaľ, správanie je často bezohľadné; vstup do prísne chránených častí vzácnych území, pošliapanie ohrozených rastlín, vyrušovanie živočíchov, ktorí teraz prežívajú jedno z najkritickejších období. Príroda zažíva obrovský nápor a ak sa nezačneme správať ohľaduplne, dôsledky môžu byť veľmi smutné," upozorňuje na to mimovládna organizácia Ochrana dravcov na Slovensku.

Porušujú zákaz

Ochranári už museli upozorniť viacero ľudí, ktorí porušili zákaz.

"Išlo o zakladanie ohniska priamo pod hniezdom sokola sťahovavého, zotrvávanie ľudí pod hniezdom orla kráľovského. Rovnako sme riešili vyrušovanie orliaka morského – majú teraz maličké mláďatká a sú extrémne citlivé. Veľa druhov už sedí na znáške (myšiaky, jastraby), alebo vychováva mláďatká. Niektoré druhy sú žiaľ obľúbené aj neskúsenými fotografmi a ešte len priletia (napr. včeláriky). S mláďatkami alebo pred ich privedením na svet je mnoho cicavcov (zajace, muflóny, jelene), mláky a iné vodné plochy sú plné vajíčok žiab. Živočíchy sú v najcitlivejšom období, potrebujú kľud. Viaceré žijú skryto a vôbec si ich nemusíme všimnúť. Neustále vyrušovanie a stres je pre nich neúnosné,“ hovorí Jozef Chavko z Ochrany dravcov na Slovensku (RPS).

Výzva Nasti Kuzminovej

Ak už sa ale do prírody predsa len vyberiete, skúset si zobrať príklad od našej úspešnej športovkyne Anastasie Kuzminovej. Tá prechádzku do prírody spája s užitočnou činnosťou.

Na svojom profile na sociálnej sieti vyzvala svojich fanúšikov, aby ukázali, ako milujú krajinu, v ktorej žijú:

(zdroj: FB Anastázie Kuzminovej)

"Je to 3 týždeň #domaSdetmi, no občas aj v prírode. Keď je dobré počasie, tak vôbec nie je na škodu vybehnúť si na chvíľku do lesa, ak nie ste v karanténe, a nabiť si baterky “naturálnym vitamínom D”, ktorý je tak prospešný na imunitu. No dôležité je však jedno pravidlo: Všetko, čo do lesa prinesiete, nezabudnite si zobrat späť...a možno aj niečo navyše... čo cestou nájdete. Stačí mať pri sebe igelitové vrece a rukavice, samozrejme aj rúško alebo niečo podobné. Ukážte, že milujete krajinu, v ktorej žijeme," apeluje na ľudí olympijská víťazka.