Pre výstavbu križovatky Triblavina bude na D1 obmedzená doprava

Obmedzenia budú platiť len v prípadoch priaznivého počasia, teda bez dažďa.

27. mar 2020 o 14:14 TASR

SENEC. Pre potreby výstavby križovatky Triblavina budú od soboty (28. 3.) do 10. apríla opäť prestavovať aj dopravné značenie.

Doprava bude spomalená

Vodiči preto musia počítať so spomalením dopravy na diaľnici D1. Informovala o tom hovorkyňa Národnej diaľničnej spoločnosti (NDS) Michaela Michalová.

V sobotu od 10.00 do 22.00 h budú v smere Trnava – Bratislava prejazdné dva jazdné pruhy. Smer Bratislava – Trnava bude bez obmedzení.

V noci zo soboty na nedeľu (29. 3.), konkrétne od 22.00 do 8.00 h, bude v smere Trnava – Bratislava prejazdný jeden jazdný pruh. Smer Bratislava – Trnava bude bez obmedzení.

V pondelok 30. marca od 12.00 do 20.00 h budú v oboch smeroch prejazdné dva jazdné pruhy. Od pondelka 20.00 do stredy 1. apríla 20.00 h budú v smere Trnava – Bratislava prejazdné dva pruhy a opačný smer bude bez obmedzení.

Dva jazdné pruhy budú v oboch smeroch prejazdné aj od 1. apríla 20.00 h do polnoci v sobotu 3. apríla. Od soboty 1.00 do nedele 5. apríla 17.00 h budú oba smery bez obmedzení.

Obmedzenia len v prípade priaznivého počasia

NDS ďalej uvádza, že od pondelka 6. apríla 10.00 do 8. apríla 1.00 h bude smer Trnava – Bratislava bez obmedzení. V smere Bratislava – Trnava budú prejazdné dva pruhy. Od 1.00 do 8.00 h bude v tomto smere prejazdný len jeden pruh. Od 9.00 do piatka 10. apríla 9.00 h budú prejazdné oba jazdné pruhy.

Predstavitelia NDS doplnila, že obmedzenia budú platiť len v prípadoch priaznivého počasia, teda bez dažďa. "Je to najmä z dôvodu predznačovania a realizácie vodorovného dopravného značenia, zametacích a geodetických prác," uviedli.

Počas obmedzenia sa budú posúvať a prevážať betónové zvodidlá. Osadené a upravené bude aj zvislé dočasné dopravné značenie. Motoristov preto NDS prosí o zvýšenú opatrnosť pri prejazde týmto úsekom.

Po ukončení prác bude doprava vedená obojsmerne v troch pruhoch. Práce na realizácii šiestej etapy zmeny dočasného dopravného značenia boli pôvodne plánované na 14. až 27. marca. Z dôvodu mimoriadnych okolností, ktoré aktuálne platia na území SR, však napokon v avizovanom termíne realizované neboli.