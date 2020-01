Teploty v decembri presiahli dlhodobý priemer

Najvyššia teplota bola nameraná v Hurbanove 18. decembra, a to 17,7 stupňa Celzia.

3. jan 2020 o 8:14 TASR

BRATISLAVA. December 2019 bol na Slovensku teplotne výrazne nadnormálny a zrážkovo väčšinou normálny.

Absolútne najvyššia teplota bola nameraná v Hurbanove 18. decembra, a to 17,7 stupňa Celzia.

Najchladnejšie bolo v Oraviciach

Absolútne najnižšia teplota na staniciach s nadmorskou výškou do 1000 metrov nad morom bola v Oraviciach 30. decembra, kde dosiahla -15,2 stupňa Celzia.

Informuje o tom Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ) na sociálnej sieti.

Prečítajte si tiež: Rekord z roku 1953 sa zrejme neprekoná, ale aj tak to bude stáť za to Čítajte

Počas prvej dekády minulého mesiaca bolo podľa meteorológov na Slovensku relatívne chladnejšie počasie a aj v nížinách sa prechodne, najmä vo východnej časti Podunajskej nížiny, vytvorila snehová pokrývka.

"V prvej polovici druhej dekády decembra sa výrazne oteplilo a na daný dátum teplé, prechodne až mimoriadne teplé počasie prevládalo až do záveru mesiaca," spresnil SHMÚ.

Počas Vianoc sa začalo ochladzovať, ale ochladenie sa výraznejšie prejavilo len na horách. Bolo však len prechodné.

Teplotne nadnormálny december

December 2019 sa skončil podľa meteorológov ako celok na celom území Slovenska výrazne teplotne nadnormálny. Napríklad v Hurbanove to bol najteplejší december od roku 1960.

"Kladná odchýlka teploty od normálu rokov 1981 až 2010 dosiahla na väčšine územia 2,5 až 3,5 stupňa Celzia a priemerná mesačná teplota bola v polohách do 300 metrov nad morom väčšinou na úrovni plus jedného až plus štyroch stupne Celzia, len ojedinele bolo chladnejšie. V údoliach s nadmorskou výškou 700 až 800 metrov nad morom dosiahla priemerná mesačná teplota zväčša okolo nula stupňov Celzia," uviedol SHMÚ.

Prečítajte si tiež: Kúpeľné mesto pripravuje na rok 2020 rad podujatí Čítajte

Absolútne najvyššia teplota bola nameraná v Hurbanove 18. decembra, a to 17,7 stupňa Celzia.

Absolútne najnižšia teplota na staniciach s nadmorskou výškou do 1000 metrov nad morom bola v Oraviciach 30. decembra, kde bolo -15,2 stupňa Celzia.

Celkový úhrn zrážok dosiahol väčšinou 35 až 70 milimetrov. To podľa meteorológov znamená, že mesačný úhrn zrážok bol na väčšine územia normálny.

"Rozhodujúce úhrny zrážok však vypadli vo forme dažďa a platilo to aj pre stredné polohy," podotkol SHMÚ.

Vďaka relatívne chladnejšej prvej dekáde decembra sa snehová pokrývka vyskytla aj v nížinách, ale v Bratislavskom a Trnavskom kraji boli lokality, kde vydržala iba jeden deň a jej výška bola len jeden až dva centimetre.