Reťazce otvoria obchody aj na Štedrý deň

Na Štedrý deň nakúpia Slováci v obchodných reťazcoch len doobeda, na Silvestra až do podvečera.

17. dec 2019 o 13:48 SITA

SENEC. Obchodné reťazce pôsobiace na Slovensku Billa, Tesco, Kaufland a COOP Jednota plánujú byť na Štedrý deň otvorené od skorých ranných hodín do 11:00. Počas prvého a druhého sviatku vianočného (25. a 26. decembra) budú všetky tieto obchodné reťazce zatvorené.

Na Silvestra nakúpia zákazníci vo všetkých spomínaných obchodoch minimálne do 14:00, vo väčšine prípadov však až do podvečera. Na Nový rok a počas Troch kráľov budú všetky tieto obchody podľa platnej legislatívy zatvorené. Agentúru SITA o tom informovali hovorcovia jednotlivých spoločností.

Medzi sviatkami majú otvorené

Čo sa týka otváracích hodín v Bille, tá bude mať na Štedrý deň vo väčšine predajní otvorené od 6:30 do 11:00. V nasledujúce dva dni bude zatvorená. Od 27. decembra do 30. decembra platia v Bille bežné otváracie hodiny.

Prečítajte si tiež Betlehem v Kráľovej pri Senci si pripomína aj Svetloslava Veigla Čítajte

Na Silvestra bude mať Billa vo väčšine predajní otvorené od 7:00 do 17:00. Na Nový rok a Troch kráľov bude Billa zatvorená. Zákazníci sa môžu o otváracích hodinách Billa informovať na webovej stránke reťazca alebo priamo pri vstupe do predajní.



COOP Jednota tento rok posilňuje otváracie hodiny počas predvianočného obdobia, vo vybraných predajniach nakúpia spotrebitelia v dátume od 21. decembra do 23.decembra až do polnoci, otvorené bude aj na Štedrý deň, vo väčšine predajní do 11:00.

Na Silvestra budú vybrané prevádzky otvorené až do 14:00. Na Nový rok a na Troch kráľov bude COOP Jednota zatvorená. Jednotlivé otváracie hodiny sa vzhľadom na 26 spotrebných družstiev v systéme COOP Jednota môžu podľa vedenia spoločnosti líšiť v závislosti od regiónu a formátu predajne.



Detailné informácie o vianočných otváracích hodinách v Tescu nájdu zákazníci na internetovej stránke obchodného reťazca alebo v jednotlivých predajniach. Na Štedrý deň budú môcť zákazníci Tesca nakúpiť do 11:00. Tesco bude ďalšie dva sviatočné dni zatvorené. Výnimkou budú čerpacie stanice Tesco, ktoré budú otvorené vo štvrtok 26. decembra od 8:30 do 20:00.

V piatok 27. decembra budú obchody otvorené od 7:00. Od 28. do 30. decembra budú platiť bežné otváracie hodiny. Na Silvestra bude väčšina Tesco obchodov otvorená až do 18:00, niektoré prevádzky až do 19:00. Predajne aj čerpacie stanice Tesco budú na Nový rok 1. januára 2020 zatvorené podľa platnej legislatívy. Tesco privíta svojich zákazníkov opäť vo štvrtok 2. januára 2020, všetky predajne aj čerpacie stanice budú otvorené od 7:00.

Upravia ich

Služba Tesco Online nákupy bude mať tiež upravené prevádzkové hodiny. Zákazníci ju môžu využívať nepretržite až do 23. decembra 2019. Rozvoz objednávok bude zastavený 24. až 26. decembra 2019, na Nový rok na 6. januára na Troch kráľov. Na Silvestra bude služba obmedzená do 16:00. Od druhého januárového dňa bude mať služba bežnú prevádzku.

Prečítajte si tiež V Senici zrazilo tri ženy, vychádzali spoza autobusa Čítajte

Kaufland bude bude na Štedrý deň otvorený od 6:00 do 11:00. V dňoch 27 až 28. decembra budú fungovať v bežných hodinách od 7:00 do 21:00. V nedeľu 29. decembra bude Kaufland otvorený do 20:00. V pondelok 30. decembra opäť až do 21:00. Na Silvestra nakúpia zákazníci až do 18-tej hodiny.

Na Nový rok a Troch kráľov bude Kaufland zatvorený, ostatné dni bude fungovať v bežnom čase od 7:00 do 21:00, s výnimkou nedele 5. januára, kedy bude otvorený od 8:00 do 20:00.



Agentúra SITA požiadala o reakciu aj obchodné reťazce Lidl a Terno.